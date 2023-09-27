في إطار الاستعدادات لانطلاق لانتخابات الرئاسة وفقا للجدول المحدد التي أعلنته الهئية الوطنية للانتخابات منذ أيام في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرًا وحضره عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام في مصر أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في عمل توكيلات بالشهر العقاري للمرشحين الرئاسيين، حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين، دون التكدس في طوابير أو الانتظار لساعات طويلة داخل أي من مقرات الشهر العقاري في القاهرة او المحافظات.

وحجز موعد في الشهر العقاري للمواطنين الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين لرئاسة الجمهورية بطرق بسيطة وسهلة وذلك في إطار تسهيل الدولة على المواطن لإنجاز مهامه المختلفة دون عناء الانتظار لوقت طويل داخل مقرات الشهر العقاري.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين لاستخراج توكيل لانتخابات الرئاسة في السطور التالية:

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين

تحميل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

وضعت وزارة العدل حلولًا للأزمة، من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، الذي أتاحته الوزارة على جميع الهواتف الذكية، ويمكن لأي مواطن حجز موعد في الشهر العقاري إلكترونيا قبل الذهاب إلى مقرات الشهر العقاري.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

تحديد نوع المحرر المطلوب من الشهر العقاري.

يختار المستخدم أقرب مكان للشهر العقاري لحجز موعد، من خلال الضغط على تطبيق قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة، عن طريق نظام تحديد المواقع الجغرافي.

تحديد يوم وموعد الحجز.

تأكيد البيانات.

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