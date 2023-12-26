الإحصاء: 3.98% انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أكتوبر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسى العام للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليصل إلى 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪.

وكان الجهاز قد قام بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

أشار الجهاز إلى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث بلغ 73.45 بنسبة ارتفاع قدرها 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وارتفع الرقم القياسى لإنتاج صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ) عدا الأثاث (33.43 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث بلغ 31.77 بنسبة ارتفاع قدرها 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز إلى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاًحيث انخفض الرقم القياسى لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر2023حيث بلغ 112.51 بنسبة انخفاض قدرها 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وانخفض الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خلال شهر اكتوبر2023 مقرنة بشهر سبتمبر 2023 حيثث بلغ 115.50 بنسبة انخفاض قدرها 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.