الإحصاء: 31 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل بلغت 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل جاءت السودان فى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الصادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل ،تليها كينيا وبلغت قيمة الصادرات إليها (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل، وأوغندا وبلغت قيمة الصادرات إليها(108 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل ،وأثيوبيا وبلغت قيمة الصادرات إليها (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل وتنزانيا وبلغت قيمة الصادرات ٦ (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة فى اللدائن ومصنوعاتها و بلغت قيمة صادراتها ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع ،والأسمدة وبلغت قيمة صادراتها ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع ،والسكر ومصنوعات سكرية وبلغت قيمة صادراتها ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .

اشار الجهاز فى إحصائية أصدرها اليوم بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول حوض النيل بلغت 1377 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 % ،وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.

وجاءت الكونغو الديمقراطيةفى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الواردات منها (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل والسودان وبلغت قيمة الواردات منها (505 مليون دولار) بنسبه 36.7% من إجمالي التكتل ،كينيا وبلغت قيمة الواردات منها (308 مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل ،وأوغدا ولغت قيمة الواردات منها (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل ،وأثيوبيا وبلغت قيمة الواردات منها (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وتصمن ترتيب أهم السلع المستوردة فى النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع. وبن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع .