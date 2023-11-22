الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 24 % زيادة فى التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الكوميسا بلغت  3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.6 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل.وجاءت ليبيا فى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الصادرات إليها (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل.تليها السودان وبلغت قيمة الصادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل ،وكينيا وبلغت قيمة الصادرات إليها  (356 مليون دولار) بنسبه  10.0 % من إجمالى التكتل.وتونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، واخيرا جيبوتي وبلغت قيمة الصادرات  (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة فى اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع. أسمدة بلغت قيمة الصادرات  ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع .وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات  ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع .

اشار الجهاز الى أن قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا بلغت  1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 43.1 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل،الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات  (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.
السودان: بلغـت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتل وزامبيا :  بلغــت قيمــة الــواردات   (314  مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل،كينيا :بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل ،وليبيا : بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.


وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة من النحاس ومصنوعاته و بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من اجمالي أهم السلع. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من اجمالي أهم السلع ،حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات  ( 206مليون دولار ) بنسبة 12.8 % من اجمالي أهم السلع .

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