الإحصاء: 24 % زيادة فى التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الكوميسا بلغت 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل.وجاءت ليبيا فى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الصادرات إليها (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل.تليها السودان وبلغت قيمة الصادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل ،وكينيا وبلغت قيمة الصادرات إليها (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل.وتونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، واخيرا جيبوتي وبلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة فى اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع. أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع .وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع .

اشار الجهاز الى أن قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا بلغت 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل،الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.

السودان: بلغـت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتل وزامبيا : بلغــت قيمــة الــواردات (314 مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل،كينيا :بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل ،وليبيا : بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.



وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة من النحاس ومصنوعاته و بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من اجمالي أهم السلع. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من اجمالي أهم السلع ،حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 12.8 % من اجمالي أهم السلع .