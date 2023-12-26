«صن رايز» تنظم عرض كرنفال بشرم الشيخ لتنشيط السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم

أقيم عرض موكب الكرنفال المنظم يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر فى مدينة شرم الشيخ، وهو حدث تم تنظيمه من قبل شركة «صن رايز» كجزء من مشروعها الجديد «تل أفينيو». تأتى هذه الفعالية ضمن استراتيجية الشركة لتنشيط السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. حضر العرض العديد من الشخصيات المهمة فى مجال السياحة، بما فى ذلك محافظ مدينة جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وذلك بمبادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ حسام الشاعر.

شهد الموكب العديد من العروض الاستعراضية بمشاركة ملكات جمال «ميس إنتركونتينتال» اللواتى يقمن بإقامة فى فندق «صن رايز رمال ريزورت». تضمنت العروض مجموعة متنوعة من الرقصات والاستعراضات والموسيقى التى تمثل مختلف الثقافات من جميع أنحاء العالم.

«صن رايز» تخطط لإقامة مثل هذا الكرنفال بشكل منتظم ومستمر بهدف تنشيط السياحة وتقديم تجارب جديدة ومثيرة للزوار.