تدفق حمم بركانية.. الحكومة الإندونيسية ترفع حالة التأهب بعدة مناطق

رفعت الحكومة الإندونيسية حالة التأهب في منطقة لوماجانج بجاوة الشرقية بعد تدفق حمم بركانية باردة في أعقاب ثوران جبل سيميرو.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية اليوم، الثلاثاء، عن رئيس الوقاية والتأهب والخدمات اللوجستية في وكالة لوماجانج للتخفيف من آثار الكوارث واوان هادي سيسويو قوله إن وكالته، إلى جانب المتطوعين، يواصلون مناشدة السكان المحليين وعمال المناجم أن يظلوا يقظين تجاه الحمم البركانية الباردة في جبل سيميرو.

وأشار إلى "أننا نواصل نشر المعلومات ونحث الناس على البقاء في حالة تأهب، خاصة في حالة هطول الأمطار على قمة سيميرو، كما ناشدنا عمال المناجم بالابتعاد عن أحواض الأنهار الممتدة على طول سيميرو".

وقال إن البركان لا يزال تحت مستوى الاستعداد، مما يعني أنه لا ينبغي للناس القيام بأي أنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي من المنطقة الجبلية، أو على بعد 13 كيلومترا من القمة.

كما حث سيسويو الناس على عدم المغامرة على بعد 500 متر من ضفة النهر، حيث أن هناك احتمالا أن تتأثر المنطقة بالسحب الساخنة وتدفقات الحمم البركانية.

وأضاف: "علاوة على ذلك، لا يُسمح للناس بالقيام بأنشطة داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من قمة جبل سيميرو لأن المنطقة معرضة للحجارة المتوهجة".

ودعا السكان المحليين إلى توخي اليقظة تجاه تهديدات السحب الساخنة والحمم البركانية والتدفق الطيني البركاني على طول الأنهار والوديان في مناطق بيسوك كوبوكان، وبيسوك بانج، وبيسوك كيمبار، وبيسوك سات.

وأدت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جبل سيميرو في لوماجانج، يوم أمس الاثنين، إلى حدوث فيضان الحمم الباردة لمدة ساعة ونصف حيث قال الضابط في مركز مراقبة بركان سيميرو، غفرون علوي إنه بناءً على مراقبة الأنشطة الزلزالية للجبل، شهدت المنطقة شهدت أيضا 15 هزة ثورانية، تراوحت سعتها بين 11 و22 ملم، واستمرت لمدة 68 إلى 145 ثانية، فضلا عن هزة جليدية، بلغت سعتها 66 ملم، واستمرت لمدة 68 إلى 145 ثانية.

وأضاف أن "البركان لا يزال مرئيا رغم تغطيته بالضباب في بعض الأحيان، فيما لا يظهر الدخان من فوهته. ويتراوح الطقس بين مشمس وممطر، وتهب رياح شمالية وشمالية شرقية ضعيفة إلى متوسطة".