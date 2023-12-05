ثوران بركان ميرابي يثير الذعر بإندونيسيا (شاهد)

عرضت قناة “يورو نيوز” تقريرًا عن بركان ميرابي، بعنوان: “ثوران بركان ميرابي يثير الذعر بإندونيسيا.. مفقودون وأعمدة رماد بلغت عنان السماء”.

وذكر التقرير أن حصيلة ضحايا ثوران بركان مارابي غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية ارتفعت إلى 11 قتيلاً أمس الإثنين، من بين 75 شخصاً كانوا يتسلقون سفوح الجبل البركاني غير بعيد عن فوهته.

دخان البركان الثائر

وأشار التقرير إلى أن دخان البركان الثائر تصاعد والذي أطلق عموداً من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 كيلومترات، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين.

الحصى البركاني

وأعلنت فرق الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ أنها أنقذت 49 متسلقاً، وما يزال الباقون في عداد المفقودين، في حين سجلت مدينة أغام القريبة هطول أمطار مصحوبة بالرماد والحصى البركاني.