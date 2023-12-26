الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح محسن يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي

صلاح محسن لاعب الأهلي
صلاح محسن لاعب الأهلي

استقر صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كولر بشكل نهائي وعدم الاعتماد عليه مع الفريق.

وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف شبانة أن صلاح محسن تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية البنك الأهلي وزد وسيراميكا كليوباترا ويفاضل بينهم للإنتقال إلى أحدهم بعدما تلقى الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة فيوتشر في السوبر المصري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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