حزب الله يستهدف ثكنة راميم بمحلقات انقضاضية ويدمر أجهزة تجسسية في الراهب
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.
وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.
وأضاف البيان: و استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.