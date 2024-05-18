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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف ثكنة راميم بمحلقات انقضاضية ويدمر أجهزة تجسسية في الراهب

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.‏

وأضاف البيان: و استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.‏

 

 

 

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