مدبولي: مصر تستهدف الوصول لـ 60 مليون سائح سنويا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول 50-60 مليون سائح سنويًا.

وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أنه ناشد كبار رجال السياحة في مصر بوع خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن الدولة ستعمل مع القطاع الخاص على تحقيق هذا المستهدف، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تكون مصر مركز إقليمي لتصنيع الاجهزة المنزلية بمختلف أشكالها في المنطقة، ولذا يتم استقطاب البراندات الكبيرة للاستثمار في مصر.

وشدد على حرص الدولة المصرية على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وأوضح مدبولي أنه يقوم اليوم بزيارة 4 مصانع بمنطقتين صناعيتين منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بيا العرب، ثم ينتقل بعد ذلك للقرية التكنولوجية للقاء عدد من شركات صناعة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، منوهًا بان الجولات التي يقوم بها تأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 التي تؤكد أن هناك 4 قطاعات أساسية تقود الاقتصاد المصري وهما الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف إضافة اكثر من 4 مليون فدان جدد للأراي الزراعية ويأتي ذلك في إطار استثمارات الدولة بقطاعات الزراعة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإضافة محاصيل يتم استيرادها من الخارج واستخدامها في التصنيع الزراعي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أن شغل الحكومة الشاغل هو نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترات القادمة لتغطية السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، منوهًا بأننا نستهدف الوصول بالصادرات لأكثر من 145 مليار دولار خلال 2030.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة

وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.

وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.



وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أنيس طرابلسي، رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، الذي أوضح أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليون يورو، لافتاً إلى أن اختيار محافظة بني سويف كمقرٍ للمصنع؛ جاء نظراً لموقعها الإستراتيجي، وليكون واحداً من المصانع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر الواعد بالإمكانات، والشباب القادر على العطاء.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن التشغيل الفعلي للمصنع بدأ عام 2015 بعد إعداد الكوادر اللازمة للتشغيل الأمثل بشكل علمي وعملي سواء على صعيد القيادات الإدارية والإنتاجية والعمالة، موضحاً أن الشركة أقامت مركزا تدريبيا مُجهزا بكافة وسائل التدريب، مع إستقدام مُدربين من جنسياتٍ مختلفة، وكذا الإستعانة بكوادر مركز تحديث الصناعة للتدريب والإعداد؛ للوصول للهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق إنتاج عالي الجودة، وفق معايير النفاذ إلى الأسواق الأوربية.



كما أشار أنيس طرابلسي إلى أن المصنع يضم حالياً عمالة مباشرة بنحو 1500 عامل، ويُصنع تشكيلة متنوعة من ملابس الجينز بأنواعها، وينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنوياً، تُخصص للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، بحجم مبيعات بقيمة 20 مليون يورو سنوياً.



ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع إيميسا للملابس، إلى أن المصنع يُعزز المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المُستخدمة في التصنيع، كما تقوم إدارة المصنع بتنفيذ خطة للتوسع في نشاطه الإنتاجي بحلول عام 2028، من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين قطعة سنوياً، وارتفاع حجم المبيعات إلى نحو 170 مليون يورو، واستيعاب حجم عمالة يصل إلى 15 ألف عامل، والنفاذ إلى أسواق جديدة تشمل بلدانا جديدة في القارة الأوروبية