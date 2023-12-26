انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية (فيديو)

تحدثت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، عن انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية، قائلة إن محافظة الشرقية تمتاز يوجد برك البط الطبيعية التي تحتوي على الحشائش بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وبالتالي تكون الأجواء ملائمة لاستقبال الطيور المهاجرة، موضحة أن مصر تعد ثان أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة.

الشرقية تضم 3 برك طبيعية

وأضافت “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الشاليهات لاستقبال الهواة والصيادين، مشيرة إلى أن الشرقية تضم 3 برك طبيعية، إحداهما تقام على مساحة 1741 فدان وتضم مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الزوار.

موسم صيد البط البري

وتابعت أن موسم صيد البط البري فى الشرقية يأتي في منتصف نوفمبر وحتي منتصف مايو، ولكن بسبب الظروف الطبيعية والمناخية هذا العام، بدأت الأصياد تكون موجودة مع بداية شهر ديسمبر، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي ويستمر حتي شهر يناير.