الشرقية تُكرم الطلاب الفائزين بمسابقة "أكتشف التاريخ "

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الاثنين، الطلاب الفائزين بالمركز الثاني على مستوي الجمهورية في مسابقة "أكتشف التاريخ " التي أقيمت بالتعاون بين المركز الثقافي الالماني "معهد جوته" مع وزارة التربية والتعليم.

وحضر التكريم كل من: دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، وعاطف عطية مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية، وجمال الغريب مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، ومحسن جنادي موجه عام التاريخ سابقا، وفاتن الحسينى موجه عام الجغرافيا.

وشمل حفل التكريم طلاب إدارة غرب الزقازيق التعليمية، وهم: الطالب رامز هاني محمد السيد بمدرسة السادات الإعدادية بنين، والطالبة ريماس وائل صلاح بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، والطالبة سلمي محمد أحمد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات.

ومنح وكيل الوزارة الطلاب المكرمين؛ شهادات إجادة، تقديرا لتميزهم وتفوقهم في المسابقة، موجها الشكر والتقدير لأسرة توجيه مادة التاريخ بإدارة غرب الزقازيق وأعضاء هيئة تدريس مادة التاريخ المشرفين على الطلاب المشاركين في المسابقة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، حرص المديرية على رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمتميزين في الانشطة التربوية، مقدما الدعم الكامل لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية، ومتمنيا لهم التوفيق.