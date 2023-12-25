الأقباط الكاثوليك في الشرقية يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط الكاثوليك في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بعيد الميلاد المجيد، بحسب التقويم الغربي اليوم الموافق 25 ديسمبر، وسط أجواء احتفالية شملت تزيين شجرة الكريسماس، وإقامة مزود ميلاد المسيح.

وأوضح الأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بدأ من ليلة أمس السبت، بإقامة صلوات القداس وسط حضور شعبي كبير، أعقبها تبادل التهاني بين شعب الكنيسة بعضهم البعض، وتوزيع الحلوى والهدايا من قبل بابا نويل.





ولفت الأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس، إلى إنه سبق الاحتفال؛ قيام الشباب من الخدام والخادمات بالكنيسة بتزين الطرقات، وعمل شجرة الكريسماس بطول 6 أمتار، وتم وضعها في فناء الكنيسة، بالإضافة إلى عمل مغارة "مجسم" لمكان ولادة السيد المسيح.





وأشار إلى أنهم استقبلوا عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، ولفيف من الشخصيات البارزة، وتبادلوا التهاني فيما بينهم، وتم التقاط صور تذكارية بجوار شجرة الكريسماس.





وقال الأب أندراوس ثابت: إنهم بعد الإنتهاء من الصلوات، دعونا الله بأن توقف جميع أشكال الحرب والدمار، وأن يخفف آلام الضحايا، وأن يُنشر الأمل والسلام أرجاء العالم وخاصة في الشقيقة فلسطين، وأن يحل السلام العام الميلادي الجديد في مصر والعالم أجمع، وأن يكون 2024 عام رخاء وتوافق،





وأكد راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس، في حديثه، أن المسيح هو ملك السلام، مصداقا لما ذُكر في الكتاب المقدس "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة"، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صموده أمام التوجهات المغرضة من الدول المعادية، ومنع أي هجرة جديدة أو نزوح للأخوة الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء.

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