بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت في الدوري السعودي ، يواجه اليوم الثلاثاء، فريق اتحاد جدة نظيره فريق النصر في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بمباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر.

ويبحث فريق النصر عن كسر سلسلة النتائج السيئة أمام فريق الاتحاد، وإيقاف تفوق النمور الذي استمر خلال الـ10 مباريات الأخيرة التي جمعت بين الفريق في مختلف المسابقات، كما يسعى النصر صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة لكسب النقاط الثلاث والحفاظ على فارق الـ 7 نقاط مع المتصدر فريق الهلال صاحب الـ50 نقطة.

يتواجد الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

يسعى النصر لفك عقدة عمرها 5 أعوام، حيث لم يستطع "العالمي" الفوز على اتحاد جدة بعد الانتصار عليه في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-1.

وفي آخر 5 سنوات بالدوري، فشل النصر في قهر اتحاد جدة خلال 10 مباريات متتالية، إذ تلقى الهزيمة في 7 مناسبات واكتفى بالتعادل 3 مرات.

وبعد آخر فوز للنصر على الاتحاد في الدوري السعودي عام 2018، عاد العميد للفوز 3-2 و4-2، ثم جاء التعادل 1-1 في مباراتين متتاليتين.

تاريخ مواجهات النصر ضد الاتحاد قبل مباراة اليوم

وقبل مباراة النصر والاتحاد اليوم، نسرد لكم تاريخ مواجهات القطبين، حيث التقى الفريقان في الدوري 100 مرة سابقة، بما في ذلك الدوري التصنيفي والمربع الذهبي، فاز الاتحاد في 38 مباراة، وفاز النصر في 29 مباراة، وحسم التعادل 33 مباراة، سجل خلالها الاتحاد 147 هدفًا، بينما سجل النصر 120 هدفا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

عاد العميد للسيطرة على العالمي، وانتصر في 3 مباريات متتالية بنتائج 2-1 و3-1 و3-0، قبل التعادل السلبي ثم الفوز 3-1، قبل الانتصار بهدف في الدور الثاني بالموسم الماضي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه النصر الوصيف صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة غير أن الزعيم يمتلك مباراة أكثر.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد

تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، مروان الصحفي، عبد الرحمن العبود، حسن كادش

وسط الملعب: إيجور كورنادو، فابينيو، نجولو كانتي

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس

وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد اليوم:

تردد قنوات SSC على نايل سات تردد قنوات SSC على عرب سات تردد قنوات SSC على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد اليوم؟

سيكون مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت متاحًا بصورة مجانية عبر تطبيق شاهد بتقنية SD، لكن هذه الخدمة متاحة فقط للمتواجدين داخل السعودية.

من خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

متى موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

موعد بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت هو الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

توقيت مباراة النصر والاتحاد اليوم: