موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم و القناة الناقلة و المعلق

يحل فريق أستون فيلا ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل اليونايتد مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث تستهدف كتيبة الشياطين الحمراء استعادة حاجة الانتصارات الغائبة عن الفريق في أخر 3 جولات والتي شهدت هزيمته في مباراتين والتعادل في واحدة.

ويعاني مانشستر يونايتد من سوء نتائج الفريق في البريمييرليج هذا الموسم، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، حصدها من 9 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات حتى الآن.

على الجانب الأخر يدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 18 مواجهة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات فقط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا والقناة الناقلة والمعلق :

ستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.