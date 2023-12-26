مانشستر يونايتد يبحث عن العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة مهمة وصعبة ضد أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يخوض اليونايتد مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني إريك تين هاج رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، حيث تستهدف كتيبة الشياطين الحمراء استعادة حاجة الانتصارات الغائبة عن الفريق في أخر 3 جولات والتي شهدت هزيمته في مباراتين والتعادل في واحدة.

ويعاني مانشستر يونايتد من سوء نتائج الفريق في البريمييرليج هذا الموسم، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، حصدها من 9 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات حتى الآن.

على الجانب الأخر يخوض فريق أستون فيلا مواجهة اليوم منتشيًا بالنتائج الجيدة التي حققها هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 18 مواجهة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات فقط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا والقناة الناقلة والمعلق :

ستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.