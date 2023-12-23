أهداف سقوط مانشستر يونايتد أمام وست هام.. فيديو

استطاع وست هام يونايتد تحقيق فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء فوز وست هام بعد سيطرة كبيرة من جانب مانشستر يونايتد على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة الأول والثاني، حيث تقدم جارود بوين في النتيجة للشواكيش الإنجليزي في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من المباراة، فيما ضاعف زميله محمد قدوس في الدقيقة 78.

أهداف مباراة وست هام ومانشستر يونايتد

ونجح وست هام في رفع رصيده للنقطة الـ 30 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل للمركز السادس.

فيما توقف رصيد اليونايتد عند النقطة 28 في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جدير بالذكر أن إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد انتقادات عنيفة وقوية خلال الأوقات الراهنة مع الشياطين الحمر، فلم يستطيع المدرب الهولندي تحقيق الفوز خلال الـ 4 مباريات الماضية بمختلف المسابقات، فقد تعادل في مباراة وخسر 3 لقاءات.