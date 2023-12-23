السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وست هام يُعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وست هام
وست هام

حقق وست هام يونايتد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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واستطاع وست هام تحقيق الفوز على الرغم من سيطرة اليونايتد على المباراة، حيث جاءت امتلاك الكرة لمانشستر بنسبة 66%، بينما أمتلك الشواكيش الإنجليزية 34%.

جاء الهدف الأول عنم طريق جارود بوين في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف زميله محمد قدوس في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 30 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 28 في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويواجه تين هاج انتقادات عنيفة وقوية خلال الفترة الحالية مع مانشستر يونايتد، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز خلال الـ 4 مباريات الماضية بمختلف المسابقات، فقد تعادل في مباراة وخسر 3 لقاءات.

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