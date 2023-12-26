قائمة الممنوعين من السفر لأداء فريضة الحج 2024

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى إجراء القرعة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2024 بعد يومين، وإجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة.

ونوهت الوزارة أن هناك بعض الاشتراطات الخاصة بحج الجمعيات ومنها عدم السماح لبعض الفئات.

وكشفت المؤسسة القومية لتيسير الحج متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية وألزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

والجدير بالذكر المؤسسة القومية لتيسير الحج طلبات الراغبين لأداء فريضة الحج لهذا الموسم بدأت في تلقى الطلبات من خلال فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، بدءًا من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.