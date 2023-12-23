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السبت 23 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يرسل دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف، اليوم السبت، إرسال دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي.

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قال خلف في تصريح أوردته كالة الأنباء العراقية (واع)-: "إن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الدفعة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة" لافتاً إلى أن مجموع المواد الإغاثية والطبية المرسلة نحو 90 طناً، فضلاً عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة.

أضاف أن عملية إرسال وجبات الإغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر تنفيذاً لأمر رئيس الوزراء العراقي عبر الجسر الجوي بين العراق ومصر وبالتنسيق مع السلطات المصرية؛ تمهيداً لإرسال المواد عبر معبر رفح.

 

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في تصريح - تخصيص طائرة

c130 من القوة الجوية العراقية لإرسال المواد الإغاثية للشعب الفلسطيني بحمولة 15 طناً إلى مطار العريش، مشيراً إلى أن عدد الطائرات العسكرية التي أرسلت إلى مطار العريش بلغ 9 طائرات وبواقع 7 رحلات جوية.

 

 

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