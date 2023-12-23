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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة

جنين بلاسخارت
جنين بلاسخارت

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، التزام الأمم المتحدة بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت بلاسخارت - في رسالة بمناسبة قرب نهاية عام 2023 أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت - إنه في ظل الاستقرار السياسي والفرص المشرقة التي تلوح في الأفق؛ فإن العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة .

وأضافت أنه بعد مرور عام، برزت عدة خطوات مهمة ومبادرات واعدة، مشيرة الى أن العراق في وضع يمكنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.

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