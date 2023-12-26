الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.

txt

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية.. لحاملي المؤهلات العليا

 ويأتى التوقيع بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية، التي تحرص النيابة العامة على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وكذا توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

 

مواد متعلقة

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية.. لحاملي المؤهلات العليا

طقس اليوم ودرجات الحرارة.. معتدل وسقوط أمطار خفيفة

إنذارات من الأرصاد حول التقلبات الجوية في بعض مدن السعودية

احذر الشبورة المائية صباحًا والطقس البارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية..7 شروط للتقديم على برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
الجريدة الورقية