الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية..7 شروط للتقديم على برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

تصدرت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني بعد إعلانها عن فتح باب القبول ببرنامج التدريب المبتدىء بالتوظيف عقب التخرج من المرحلة الثانوية.

ودعت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج التدريب عبر الرابط الرسمي الخاص بها، وقالت:" رحلة ما بعد التخرج من المرحلة الثانوية تبدأ مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، سجل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف وكُن الأساس..الطريق لبناء عقول وطنية لمستقبل الصناعات العسكرية بالمملكة، يبدأ بك! نُعلن في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عن فتح باب القبول في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف سجل الآن عبر الرابط التالي.. http://Adi.edu.sa".

برنامج الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية للتوظيف المبتدئ بالتدريب

وفتح التسجيل في برنامج الأكاديمية للتوظيف المبتدئ بالتدريب، أمس الاثنين يستمر حتى 17 من شهر يناير المقبل، وذلك وفق شروط محددة تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، ويجتاز المسح الأمني. أن يكون المتقدم حاصلا على نسبة 80 % كحد أدنى. أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية في تخصص علمي. أن يكون حاصل على درجة القياس بنسبة 75 % فاكثر، ولا يتجاوز تاريخ الاختبار 5 سنوات. لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم تنمية الموارد البشرية (هدف)، أو دعم نمو توطين المنشآت (توطين).

مميزات برنامج الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية للتوظيف المبتدئ بالتدريب

وتقدم مميزات عديدة للمشاركين في التدريب وتشمل:

توظيف مبتدىء بالتدريب.

يحصل المتدرب على دبلوم معتمد.

تدريب في اللغة الإنجليزية.

تأمين طبي.

مكافأة شهرية خلال التدريب.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وتهدف الأكاديمية لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50 % بحلول عام 2030م.

وتعد الأكاديمية الوطنية إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة، بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.