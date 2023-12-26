الأزهر للفتوى ينهي المرحلة الثانية من فعاليات مبادرة «الوعي حياة»

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بـ10 محافظات..

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على مدار الأسابيع الماضية فعاليات مبادرة "الوعي.. حياة" والتي ينفذها بالأشتراك مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه المبادرة ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقد نفذت المرحلة الثانية من المبادرة في 10 محافظات هى : (قنا والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبني سويف والمنيا والأقصر ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء).

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات يحاضر فيها نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية متناولين عددًا من قضايا الفكر والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية ومواجهة السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

تنميه وعي الشباب ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن

وتهدف هذه المبادرة إلى تنميه وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الاسري الصحيح.

بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.

وفي نهاية كل لقاء استمع المحاضرون للحضور وأجابوا عما يشغل أذهانهم من تساؤلات دينية وغيرها.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسله من اللقاءات الموسعة حول التوعية الأسرية والمجتمعية التي يقوم بها المركز منذ إنشائه؛ بهدف نشر الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية فى المجتمع، وتعزيز الترابط الأسرى، وتأهيل المقبلين على الزواج.