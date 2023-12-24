الأزهر للفتوى يعقد الدورة 85 لتأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، الدورة الجديدة رقم (85) لتأهيل المقبلين على الزواج بمقره بمشيخة الأزهر الشريف؛ وذلك على مدار خمسة أيام.

ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة عددًا من المحاضرات، تتناول بعضًا من المحاور المهمة التي من شأنها المحافظة على كيان الأسرة كونها وحدة بناء المجتمع، وتبني دعائمها وتحفظها من التفكك مما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على سلامته، وتنميته، والحد من الظواهر السلبيه التي تؤثر فيه.

أهم محاور دورة المقبلين على الزواج

جانب من دورات الأزهر للفتوى لتأهيل المقبلين على الزواج

ومن ضمن المحاور المهمة التي يدرسها المتدربون خلال الدورة:

-أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء المجتمع.

-كيفية اختيار شريك الحياه.

-الخطبة وما يترتب عليها من أحكام شرعية.

-عقد الزواج وشروط صحته.

-الحقوق الزوجيه بين الزوجين.

-أسس التربية الصحيحة للأولاد.

-مهارات إدارة الخلافات الأسرية.

اوضح الأزهر للفتوى، أن هذه الدورات تأتي في إطار البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، والذي أعده ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال علماء متخصصون في علوم الشريعة، والتربية، والنفس، والاجتماع، والطب والقانون.

اوضح مركز الفتوى، أنه مستمر في عقد هذه الدورات في مختلف المحافظات، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز بالضغط هنــا