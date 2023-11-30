الأزهر للفتوى ينهي المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة “الوعي حياة”

بالتعاون مع الشباب والرياضة..

أنهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المرحلة الأولى من المبادرة التوعوية المشتركة مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: «الوعي حياة»، ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقد شملت المرحلة الأولى ندوات ولقاءات توعوية في محافظات: قنا والمنوفية وبوسعيد وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية.

حاضر في هذه الندوات نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار حديثهم حول عدد من القضايا الفكرية والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية وترك السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

تنميه وعي الشباب

وتهدف هذه المبادرة إلى تنميه وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الاسري الصحيح.

بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.

وفي نهاية كل لقاء استمع المحاضرون للحضور وأجابوا عما شغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية.

جدير بالذكر أن هذه الندوات جاءت ضمن سلسله من اللقاءات الموسعة حول التوعية الأسرية والمجتمعية التي يقوم بها المركز منذ إنشائه؛ بهدف نشر الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية فى المجتمع، وتعزيز الترابط الأسرى، وتأهيل المقبلين على الزواج.