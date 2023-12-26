زيادة محيط البطن يرفع نسب العقم بين النساء

أظهرت دراسة أن خطر إصابة المرأة بالعقم يزيد بنسبة 3 بالمئة لكل سنتيمتر تكتسبه من الوزن الزائد حول خصرها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حلل الباحثون بيانات 3200 امرأة في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا، سئلوهن عن تاريخ خصوبتهن وقدمن معلومات حول صحتهن ومدى ممارستهن للرياضة.

وكشف التحليل أن محيط الخصر مرتبط بالعقم - فكل زيادة بمقدار 1 سم، يزيد خطر العقم بنسبة ثلاثة في المائة، وكان محيط الخصر الذي يبلغ 60 سم هو أدنى معدلات العقم، في حين أن النساء اللواتي يبلغ خصرهن 160 سم فما فوق هم الأكثر عرضة للإصابة بالعقم.

كان المشاركون الذين لديهم أعلى محيط الخصر أكثر من ضعف خطر العقم مقارنة بأولئك الموجودين في الطرف الآخر من المقياس ومع ذلك، يبدو أن "الأنشطة الترفيهية المعتدلة" تعكس التأثير لدى النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن 113.5 سم.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن النشاط المعتدل سيرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أسرع وتتعرق، تشمل أمثلة الأنشطة متوسطة الشدة المشي السريع.

وكتب الفريق من مستشفى هويتشو المركزي الشعبي في الصين في مجلة Plos One: "محيط الخصر هو مؤشر إيجابي للعقم عند النساء، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم".

"قد تزيد النساء اللاتي يحاولن الحمل من فرصهن في الحمل من خلال مراقبة محيط الخصر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المعتدلة."

وتشير الأرقام إلى أن متوسط حجم الخصر للنساء في المملكة المتحدة هو 89 سم، وهو رقم ظل يرتفع خلال العقود القليلة الماضية بسبب ارتفاع معدلات السمنة.