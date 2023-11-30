حذرت دراسة من منتجات العناية الشعر التي تستخدمها ملايين النساء يوميًا في الولايات المتحدة والتي تعرضهن لمواد كيميائية خطيرة مرتبطة بالعقم.

مخاطر منتجات العناية بالشعر

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتبر السيلوكسان عبارة عن مواد كيميائية من صنع الإنسان تستخدم في الكريمات والزيوت والبخاخات لإضفاء اللمعان على الشعر وتنعيمه عن طريق حبس الرطوبة داخل الشعر.

منتجات العناية بالشعر تسبب العقم للسيدات

وجد علماء من جامعة بوردو في ولاية إنديانا أنه عند استخدامها مع الحرارة العالية الناتجة عن أدوات تجعيد وتمليس الشعر، تتبخر منتجات الشعر المحملة بالسيلوكسان وتطلق السموم في الهواء وربط العلماء بين السيلوكسانات المشتقة من السيليكون بمشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني ومشاكل الكبد.

وأجرى العلماء سلسلة من التجارب التي طلبت من المشاركين إعادة إنشاء روتين العناية بالشعر والتصفيف في منزل صغير يهدف إلى محاكاة المساحة الضيقة في حماماتهم في المنزل.

وأدى استخدام المنتجات مع أو بدون أدوات ساخنة إلى زيادة تركيزات فئة من المواد الكيميائية المتطايرة تسمى سيلوكسان الميثيل الحلقي المتطاير (cVMS) في الهواء، ووصلت تركيزات المواد الكيميائية المتطايرة في الهواء إلى 82 ملليجرام لكل متر مكعب.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي شملت فئة المواد الكيميائية أن التركيزات الأعلى بكثير في الهواء والتي تصل إلى عشرات الآلاف تعتبر قاتلة.

كما حذر الباحثون من أن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية كجزء من الروتين اليومي يمكن أن يكون له آثار صحية ضارة على المدى البعيد وعلى رأسها العقم.

وعثر الباحثون على تلك المواد الكيميائية الضارة في المنتجات الموجهة للرجال أيضًا. على سبيل المثال، يحتوي المرهم الكريمي الذي تصنعه شركة Redken على سيلوكسان يعرف باسم دايميثيكون.

وقال الدكتور نصرت جونج، المؤلف الرئيسي والأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة بوردو: "لقد وجدنا النتائج مثيرة للقلق للغاية، فلم نتوقع أن نرى مثل هذه الانبعاثات الكبيرة من الخلطات الكيميائية المتطايرة من منتجات العناية بالشعر الجاهزة خلال إجراءات العناية بالشعر التي يقوم بها العديد من الأشخاص كل يوم.

وتتبخر السيلوكسانات بسهولة في الهواء لتشكل غازًا، وهي صفة يطلق عليها العلماء اسم التطاير فإن قدرة المادة الكيميائية على التبخر بسرعة دون ترك بقايا لزجة وقدرتها على التشحيم على منع الاحتكاك بين خصلات الشعر جعلتها عنصرًا أساسيًا في العديد من منتجات البشرة والشعر.