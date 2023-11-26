ريكاردو يُعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

أعلن ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في أولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة سوبر سبورت

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

في الدفاع: باسم علي - علي الفيل - خالد رضا - عمر كمال عبد الواحد.

في الوسط: غنام محمد - ناصر ماهر - بيلو باباتوندي.

في الهجوم: أحمد عاطف - عبد الكبير الوادي - محمد فاروق.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

حجز فريق مودرن فيوتشر بطاقة التأهل لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويقع فريق مودرن فيوتشر في المجموعة التي تضم، "الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي".

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.