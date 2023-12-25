بحث التعاون بين المرصد الافريقي واللجنة التنسيقية المصرية للهجرة





استقبلت صباح اليوم السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير منظمة والاتجار بالبشر السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرةًAMO بالإتحاد الأفريقي اليوم بمقر اللجنة بوزارة الخارجية المصرية .



و رحبت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية بالتعاون مع المرصد الافريقي للهجرة ضمن الآلية الأفريقية للإتحاد الأفريقي وعرضت اعمال اللجنة التنسيقية وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة الغير نظامية والإتجار في البشر .



و قد تشاورت السفيرتان حول سبل التعاون بين المرصد واللجنة فيما يخص التدريب ونقل التجربة المصرية لوضع استراتيجيات تخص الهجرة للدول الاخرى في القارة وتبادل الخبرات بين اللجان الوطنية المثيلة في الدول الافريقية .



ومن جانبها اشارت السفيرة نجم لاهداف المرصد الخاصة بجمع البيانات الخاصة بالهجرة في افريقيا لتحليلها واستخدامها في صنع السياسات الافريقية الى جانب برامج المرصد في بناء القدرات الوطنية الافريقية في جمع وتحليل البيانات الخاصة بالهجرة لانها تضع الحقائق امام متخذ القرار لتمكينه على صنع سياسات وخطط تنموية ومنظمة للهجرة ، إضافة إلي المراكز الاخرى الخاصة بالهجرة في الاتحاد الافريقي بما في ذلك برامجها للتصدى للهجرة غير النظامية والاتجار في البشر وبرنامج تنظيم هجرة العمالة الافريقية لأوروبا.



الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير نظامية والاتجار بالبشر تأسست في 2017 من عدة جهات حكومية مصريةً مختصة ، وتتبع مجلس الوزراء ،وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر .