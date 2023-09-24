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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

السفيرة نائلة جبر تلتقي بالسفراء المرشحين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالسفراء المرشحين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

حيث استعرضت الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المحاور المؤسسية والتشريعية والأمنية، فضلا عن رفع الوعي بأشكال ومخاطر الجريمتين وبناء قدرات الجهات الوطنية القائمة على مواجهتهما.

 وقد اكدت على الدور الهام الذي تلعبه وزارة الخارجية عبر بعثاتنا في الخارج في تقديم المشورة والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من المصريين في الخارج، منوهة عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار في البشر والتي تعد أولى أليات الإحالة التي تم إنشائها في منطقة شمال أفريقيا.  
 

يذكر أن السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية قد التقت ايضا بالسيدة آن كوفود مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

 

 وقد تناول اللقاء التشاور حول البرامج والمشروعات ذات الأولوية لمصر في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك في إطار قيام وفد الاتحاد الأوروبي بإجراء المراجعة الدورية لأنشطته.

 

 وقد ثمنت السفيرة نائلة جبر التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في مكافحة الجريمتين والأعباء الملقاه على عاتقها في ضوء تزايد تدفقات الهجرة الوافدة إليها بسبب الأزمات المنتشرة في البلاد المجاورة.  

 

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