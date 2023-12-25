الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان هاتفيا جهود وقف الحرب على غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تم بحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً. 

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الأردن: العدوان الإسرائيلي الجبان سينتهي وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال

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الأردن والإمارات يؤكدان على ضرورة وقف الحرب وعودة المهجرين في غزة لمناطقهم

 

كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وأكد الصفدي وعبداللهيان، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار ووقف العدوان على قطاع غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب. 

وثمن وزير الخارجية الإيراني دور المملكة الرئيس والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ونقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الملك عبدالله الثاني.

ونقل الصفدي تحيات العاهل الأردني إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. 

وأكد الصفدي أن المملكة الأردنية تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية تهديداً لأمن الأردن الوطني وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره. 

واتفق الوزيران - خلال الاتصال- على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.

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