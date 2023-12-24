الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن والإمارات يؤكدان على ضرورة وقف الحرب وعودة المهجرين في غزة لمناطقهم

الأردن والإمارات
الأردن والإمارات

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة. 

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وأكد الوزيران، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة اعتماد الآليات الفاعلة التي تتيح متطلبات مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وأكد الصفدي والشيخ عبدالله بن زايد، مواقف المملكة والإمارات الثابتة في رفض تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية وإلى خارجها، وشددا على ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم، وشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة. 

وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين في جميع المجالات وتوسعة التعاون الاستثماري والاقتصادي بينهما تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وثمن الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، دعم الإمارات المستمر للأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبعات الأزمات الإقليمية على المملكة.

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