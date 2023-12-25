سكرتير بنى سويف يتابع سير العمل بمشروعات الدواجن

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك بحضور مسؤولى مشروعات الدواجن ومصنع الأعلاف.

وخلال الزيارة تفقد السكرتير العام المساعد،سير العمل بمصنع الأعلاف ،للاطمئنان على توافر الرصيد الكافى من مخزون الأعلاف ،بجانب تفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،وتابع سير العمل بالمحطة، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، حيث ناقش مستجدات الوضع بالمشروع.

كما قام السكرتير العام المساعد بالمرور على بعض المنافذ التابعة للمشروع، لتوفير بيض المائدة للجمهور،حيث تفقد منفذ البيع بشارع الروضة بجوار الثانوية العسكرية،ومنفذ بيع بالمعرض الدائم للسلع بميدان المديرية،والمنفذ الجدبد بالحمرايا شرق النيل .

مشيراً إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" بالتوسع في عمل منافذ لطرح وبيع منتجات المشروع وتحقيق التوازن في السوق من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة بيض المائدة.

فضلاً عن تعظيم عوائد المشروع بعد أعمال التطوير التي تم بالمشروع ، وشملت رفع كفاءة البنية التحتية من المرافق وتطوير العنابر

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