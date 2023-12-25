تحرير 20 محضر متنوع خلال حملة لرفع الإشغالات بديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إننا نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وفقاً للامكانات المتاحة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 موضحاً إنه يتم شن حملات دورية لرفع وإزالة المرافق والتعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية مشيراً ضرورة التصدي لإنتشار الاشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة بكافة الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق.

وأوضح محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه شن حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحلات التجارية بعدد من شوارع مدينة ديروط استهدفت شوارع (الجيش ، والجمهورية ، وسعد زغلول ، وميدان الشهداء أمام النادى الرياضي) ما أسفر عن تحرير عدد ٢٠ محضر متنوع ما بين اشغال طريق واعلان بدون ترخيص واعلانات وانذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول وغلق اداري وادارة منشأة بدون ترخيص وغيرها بمشاركة حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى نائبب رئيس المركز وبحضور محمد رضا أنور مدير المتابعة الميدانية ، وأحمد محمد بهلول مدير إدارة رخص المحلات التجارية ، ونصر الدين ناجي راتب مدير الإشغالات وبالتعاون والتنسيق بين (الوحدة المحلية ، وجهاز حماية المستهلك ، والتموين ، ومباحث التموين، والصحة ، والبيئة ، ومراقبة الأغذية ، والرخص ، والاشغالات) وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية