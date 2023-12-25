محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض خطةِ المجلس خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ وحتى سبتمبر ٢٠٢٣ من العام المالي الحالي.

و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، نشوى الطحاوي مقررة المجلس القومي للسكان، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

في بداية الاجتماع، استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنة بالعامِ الماضي.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة.

وخلال الربع (يوليو - سبتمبر) ٢٠٢٣، بلغ المُحَقَّق من سنوات الحماية على مستوى المحافظة ٢٠٦٠٨ بنسبة تطور بلغت ٢٠.٨٩٪ عن الربع المُناظر من العام الماضي.

وأوضحت "الطحاوي" أنه طبقًا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع الدوري الماضي، تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالتنسيق مع عدة وزارات وهي، (التضامن الاجتماعي-الشباب والرياضة- قطاع التنظيم والأسرة والسكان- التربية والتعليم) والتي تقوم بأنشطة مكملة خارج الأنشطة المخططة.

وفي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تم تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وزيارات للعيادات المتنقلة ودورات تدريبية للأطباء على الدورة الأساسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلي تنفيذ زيارات الطبيب الزائر لتغطية الوحدات التي يوجد بها عجز وكذلك زيارات الإشراف للمتابعة وتقييم جميع عيادات تنظيم الأسرة.

وفي محور المعرفة والوعي المجتمعي، تم تنفيذ ندوات لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية وتوزيع مطبوعات خاصة ببرنامج تنظيم الأسرة وندوات لتوعية المراهقين بالنوادي ومراكز الشباب وكذلك ندوات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة الوعي ولقاءات توعية للنساء خلال الأندية النسائية، ومن خلال المرشدين الزراعيين بالمدارس الحقلية بالإضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات ولقاءات إعلامية للتوعية بالحقوق الإنجابية والتثقيف الإنجابي.

كما تضمن محور التوعية تنفيذ دروس وندوات ولقاءات دينية وندوات بالمدارس ولقاءات تفاعلية للتوعية بمبادرات لا للزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث.

وفي محور الشباب وصحة المراهقين، تم تنفيذ ورش عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة ودورات تدريبية لبعض الحِرف ومهارات الأعمال اليدوية ودورات تدريبية لريادة الأعمال والابتكار.

وفي محور التعليم، تم تنفيذ لقاءات وندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية وتنفيذ قوافل إعلامية بفصول محو الأمية، كما تم تنفيذ ندوات وورش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أمَّا في محور تمكين المرأة، فقد تم تنفيذ ١٨٧٥٠ زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة من خلال الرائدات الريفيات، كما تم تنفيذ ٥٦٢ دورة تدريبية للسيدات و تيسير التدريب علي الحرف الصغيرة وتمويل ٣٠ مشروع للمرأة ورفع مهارات النساء من خلال الرائدات الريفيات اللاتي يتبعن مديرية التضامن الاجتماعي.

وطالب محافظ الإسماعيلية، بوضع محور التعليم على رأس الاهتمامات والسعي نحو الوصول بالمحافظة لمعدلات أعلى في نسب محو الأمية عن طريق عدد من التوصيات، ومنها الوصول للسيدات عن طريق برنامج تكافل وكرامة وحصر أعدادهم وأماكن تواجدهم وإلحاقهم بفصول محو الأمية ومتابعتهم لمنع الارتداد مرة أخرى، مع تركيز هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية على فتح فصول للمراحل المتقدمة في التعليم، وتشجيع المتسربين على الالتحاق بفصول محو الأمية وهي شرط للحصول على العديد من المزايا والخاصة بالمشروعات الصغيرة ومعارض مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوصى المحافظ بالاهتمام بالمعارض الخاصة بالحرف اليدوية، وألا تكون حكرًا على فئة معينة، والعمل على التسويق الجيد لمنتجاتهم.

كما أكد على أهمية تطوير الصفحات الإعلامية التي تتيح للعارضات عرض منتجاتهم؛ بهدف استهداف أكبر عدد من المواطنين بغرض الترويج الجيد لمنتجاتهم.

كما أكد على فتح الشواطئ والحدائق المفتوحة لعمل المعارض التي تعرض منتجات العارضات.

موجهًا بتنفيذ دورات تدريبية للعارضات لفهم دورة رأس المال وكيفية استثمار منتجاتهم لتحقيق أكبر استفادة.

وكذلك الدعوة لمؤتمر تنسيقي للتوعية بالصحة الإنجابية ومخاطر الولادات القيصرية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الإعلامية والجامعة والصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة مع مراعاة عمل إحصائيات لقياس عدد الحالات قبل الحملة وبعدها والعائد منها.

وفي ختام المؤتمر أكد "بشارة"على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة التي جعلت الإسماعيلية من أولى المحافظات تحقيقًا لإنجاز الربع الحالي.