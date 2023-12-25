حملات أمنية مكبرة .. ضبط 133 قطعة أسلحة نارية بحوزة 118 متهمًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: عن ضبط ( 133 قطعة أسلحة نارية بحوزة 118 متهما) وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية .

(12) بندقية خرطوش .

(8) طبنجات .

(105) فرد محلى .

(239) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة.

(202) قطعة سلاح أبيض.

تجديد حبس عامل بتهمة إنهاء حياة سمكري لسرقته



قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سمكرى لسرقته.

وكشفت التحقيقات ما تبلغ، بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه حيث تبين به إصابات عبارة عن جرحين طعنتين بالرقبة، وبجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم فى السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا في الأقصر.



وتبين أن بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة).

كما نجحت الشرطة في الأقصر في ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات الأمن لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة