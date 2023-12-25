حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص

عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص.. يلجأ الكثير من المواطنين، من أصحاب المحال التجارية، إلى تغيير نشاط محلاتهم دون موافقة رسمية، لأسباب عديدة دون النظر إلى قانون المحال العامة،الذي حدد عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية، وكشف عن العقوبة تجاه إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة المركز المختص.

قانون المحال العامة

وينص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على شروط وضوابط لإجراء أى تعديل أو تغيير بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف وفقًا بقانون المحال العامة، وتوضح المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9)و(10) في قانون المحال العامة.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية العقوبة التي حددها قانون المحال العامة على تغيير الأنشطة التجارية دون موافقة المراكز المختصة.

عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية

وحددت المادة (31)، عقوبة المخالفة بما يلي: " يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف".

ما المحل العام في القانون ؟

المحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.