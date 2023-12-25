30 يوم في السجن.. حبس إبراهيم سعيد بسبب مصروفات ابنته

أصدرت محكمة أسرة النزهة، اليوم الاثنين، حُكماً علي إبراهيم سعيد اللاعب السابق لناديي الأهلي والزمالك السابق، بالحبس لمدة 30 يومًا لامتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف جنيه قيمة مصروفات الدراسة لابنته لي لي.

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ذكرت طليقة نجم الكرة المصرية السابق في الدعوى القضائية، التي تحمل رقم 25098/2023 المقدمة من طليقته، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته لي لي، مما دفع طليقته بإبلاغ المشكو في حقه بجميع الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا في المجال الرياضي.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.