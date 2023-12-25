الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال التجارية

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية.. ببحث بعض المواطنين من أصحاب المحال التجارية عن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص محل تجاري أو صناعي وغيره من المحال العامة، وتسعى الدولة إلي تقديم كل التسهيلات للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل في ظل قانون المحال والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص جميع الأنشطة.

وتستعرض "بوابة الوفد " في السطور التالية الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية وفقًا لقانون المحال العامة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية

تقديم صورة من عقد الملكية أو من عقد الإيجار مع الاطلاع على الأصل مبينا عنوانه.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم جواز سفر طالب الترخيص.

توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

تقديم خطاب التأمين على العاملين بالمحل.

تقديم الشهادة الصحية الخاصة للعاملين بالأغذية والمشروبات.

تقديم بيانات عن موقع ومقر المحل، مرفقا به رسم خريطة لهذا الموقع.

في حالة وجود مسؤول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية.

خطوات الحصول على الترخيص

يتوجه الراغب في الحصول علي ترخيص المحل، إلى المركز المختص للحصول على النموذج الخاص بطلب الترخيص.

يتقدم صاحب المحل بالأوراق المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

ومن ثم سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

في حال قبول طلب التقديم، فإن الإخطار يتضمن جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

سداد رسوم المعاينة من صاحب المحل التي لا تتجاوز ألف جنيه.

بعد ذلك، سيقوم المركز المختص بمنح الترخيص، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

في حال عدم تواجد الشروط المطلوبة، فعلي المركز إخطار صاحب طلب التقديم بالشروط المطلوبة خلال شهر.