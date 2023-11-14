الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء في القاهرة والمحافظات.. أرخص من المحلات

الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء في القاهرة والمحافظات.. مع اقتراب موعد دخول الشتاء، واستعدادًا لبرودة الطقس في الأيام المقبلة بدأت الأسر المصرية في البحث عن أماكن بيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة تتناسب مع ميزانيتهم في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

ويوجد العديد من المناطق المصرية التي تبيع الملابس بأسعار جيدة ومناسبة مع الأسر المصرية، ومنها الأسواق المفتوحة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تبيع ملابس الشتاء بأسعار مخفضة عن الأماكن الأخرى، حيث يبدأ سعر القطعة بها من 100 جنيه.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الأسواق المفتوحة لبيع الملابس الشتاء بأسعار أقل من المحلات، لكي يستطيع المواطنين الشراء بأسعار مخفضة في القاهرة والمحافظات.

الأسواق المفتوحة لشراء ملابس الشتاء بالقاهرة والمحافظات

سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.

سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.

شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

وكالة البلح، بوسط القاهرة.

سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

منطقة وسط البلد بالقاهرة.

شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

شارع العريش بمنطقة الهرم.

شارع ضياء بالهرم.

شارع فيصل.

سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

سوق خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية.

سوق ليبيا، وشارع الإسكندرية بمطروح.

سوق حي الأربعين بمحافظة السويس.

قرية «سلامون القماش»، بمحافظة الدقهلية.

قرية طنامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية.