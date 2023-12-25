الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الإثنين، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا اليوم بشكل كبير، إذ ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين، فالعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار اليوم تسجل ما بين 22 و23 درجة مئوية بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي تكون أجواء مشمسة في معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الطقس شتوي ومعتدل تماما على المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما طقس مائل للحرارة في المناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وواصلت غانم أن :"أن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس وسط انخفاض في قيم درجات الحرارة يزداد الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر".

وتوقعت أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى وجود الشبورة المائية بصورة كثيفة اليوم، وبالتالي تنخفض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم على بعض الأماكن بالمحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، موضحة أن سرعات الرياح تعدل في معظم محافظات الجمهورية ماعدا مناطق جنوب سيناء