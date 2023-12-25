الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. تحذير شديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار في مصر

امطار
امطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار في مصر، موضحة أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وذلك حتى السبت المقبل.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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الطقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى 22 درجة بالفيوم

ظواهر جوية تضرب البلاد 


وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الامواج من 1إلى 1.5 متر، والبحر الاحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من 1 إلى 1.75 متر.

الطقس السائد لطيف نهارًا


وذكرت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الانحاء حتى السبت المقبل.
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
القاهرة الكبرى العظمى 22 والصغرى 14
الوجه البحري العظمى 22 والصغرى 14
السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 13
جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 9   
جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 13

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