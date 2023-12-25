تحذير من منخفض جوي ممطر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة.

أوضحت منار غانم أن البلاد شهدت تقلبات جوية خلال الأيام السابقة، حيث تأثرت بالرياح والعواصف الترابية والأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أشارت إلى أن البلاد ستشهد تغيرًا في الأحوال الجوية اليوم، حيث سترتفع درجات الحرارة وتكون أعلى من المستوى الطبيعي، وتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة.

انخفاض درجات الحرارة

توقعت منار غانم أن تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث ستكون الصغرى 13 درجة أو أقل.

فيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة غدا، قالت منار غانم إنه من المتوقع حدوث أمطار خفيفة اليوم وغدًا، ولكن من الأربعاء حتى الجمعة سيتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة.

أوضحت أن هذه الأمطار ستكون حاضرة في المناطق الداخلية والقاهرة، ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، ومن المرتقب أن تترافق هذه الأمطار مع نشاط في سرعة الرياح.