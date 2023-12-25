5 جنيهات للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف بشرى عن سعر البصل (فيديو)

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ارتفاع سعر البصل جاء بسبب عدم توفير الكميات في الأسواق، مشيرا إلى أنه يجب الاعتماد على الزراعة التعاقدية في المحاصيل الزراعية.

وأضاف نقيب الفلاحين، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سعر كيلو البصل في الموسم الماضي كان جنيها واحد، لافتا إلى أنه تم تصدير ٣٠٠ ألف طن بصل في العام الماضي.

سعر البصل سيصل إلى 5 جنيهات للكيلو في منتصف أبريل

وتابع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: " مع بداية شهر أبريل المقبل سعر كيلو البصل سيشهد انخفاضا كبيرا، وسيصل إلى 5 جنيهات للكيلو في منتصف أبريل المقبل ، بشرط وقف تصديره.

وفي السياق نفسه أشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إلى أن زراعة البنجر هى الأمل في توفير السكر بأسعار مناسبة.

شنت وزارة الزراعة المصرية حملات تفتيش مكثفة على مفارش البصل والأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، بهدف ضبط الكميات المخزنة من البصل، وضمان توافرها بالأسواق بأسعار مناسبة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أن الهدف من الحملات هو التأكد من توفير السلعة بشكل طبيعي بالأسواق، لذلك يتم التنبيه على التجار وكبار المزارعين بضخ الكميات المخزنة في الأسواق لمدة أسبوع.

وأوضح إبراهيم أنه في حالة عدم الالتزام بالتنبيه، سيتم تحرير محضر ضد المخالف، وتحويله للنيابة العامة، وتوقيع عقوبات عليه، بالسجن أو بالغرامة.

وضبطت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 150 ألف طن بصل في محافظة الجيزة، تم تخزينها على مساحة 138 فدان. وتم ضخ 25% من البصل المضبوط في الأسواق بحضور جهاز حماية المستهلك.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، محمود عطا، إن الوزارة نجحت في ضبط كميات كبيرة من البصل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأسعار ستواصل انخفاضها الفترة المقبلة.

وأضاف عطا أن الوزارة نظمت حملات لرفع وعي المزارعين، وسترتفع المساحات المزروعة خلال الموسم الجديد إلى 300 ألف فدان، بدلا من 250 ألف حاليًا.

وفيما انخفض سعر البصل اليوم بالأسواق إلى 20 جنيها، استبعد عطا وصوله لأقل من 10 جنيهات، قائلا إنه "صعب في الوقت الحالي، لكننا نعمل على ضبط المحتكرين، ورفع حملات الوعي لدى المزارعين، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لزراعة المحصول".