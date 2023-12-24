متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود متحور كورونا الجديد في مصر

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن متحور كورونا الجديد وإمكانية وصوله إلى مصر.

وفي التفاصيل، قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، وكذلك الأمر بالنسبة لفيروس كورونا، له مسار خاص وإجراءات أخرى، من بينها عدم السفر إلا بالتطعيم والحذر.

كورونا تحول لفيروس عادي

وتابع: كورونا تحول لفيروس عادي يتم التعامل معه، وكورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية، مشددا على أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا JN.1 الجديد في مصر، مشددًا على أن الإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء دون تدخل طبي فعال.

وقال متحدث وزارة الصحة: انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي.

وتابع عبد الغفار: هناك متحور جديد ظهر، وهو أحد المتحورات الفرعية لـ أوميكرون، وهو مثير للاهتمام، ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاعا في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.



برلمانية تطالب وزارة الصحة بالكشف عن استعداداتها

فيما تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزارة الصحة، بشأن استعدادات الوزارة عقب ظهور متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1"، بناءً على انتشاره في العديد من الدول، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1" لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة، حيث تشكل الإصابات به نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بالكشف عن استعداداتها لمواجهة متحور "جيه.إن.1"، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة الإعلان في وسائل الإعلام حول خطورته لتحقيق التوعية والحد من انتشاره.

كما استفسرت عن توافر كميات اللقاحات في المستشفيات واستعدادها لاستقبال عدد كبير من المصابين، مؤكدة أهمية اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة متحور "جيه.إن.1" ومنع انتشاره في مصر.