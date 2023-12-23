أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديدة.. احذروا
أصيب العديد من الأشخاص بمتحورنا كورونا الجديد، حيث شهد فيروس كورونا العديد من المتحورات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دعا دول العالم إلى فرض حالة الطوارئ .
من جانبه كشف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة، أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد، قائلا :" كل الحالات المصابة بالمتحور الجديد هي حالات ليست خطيرة في كافة الأعمار وحتى أصحاب الأمراض المزمنة".
وقال الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تبدأ بألام المفاصل وحالة وهن كامل في الجسم ثم تظهر اعراض البرد التقليدية".
وتابع استشاري المناعة: "ارتفاع أعداد الإصابة بالمتحور الجديد في العالم لا يعني أنه خطير "، لافتا إلى أنه لم تسجل أي حالة في العالم تشير إلى تعرض أي إصابة لمضاعفات خطيرة .