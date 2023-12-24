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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتهاء الازمة

رسميا ..الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، عن توقيع أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة".

ويسابق الزمالك الزمن لفتح باب القيد تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق الاول بعدد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

يُذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، إثر انتهائها من مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفيدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب إبلاغه بقرار رابطة الأندية بشأن تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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