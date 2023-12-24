توفير 100 ألف فرصة عمل.. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت قبة الشيوخ

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ بأنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ عن حجم الاسثتمارات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.



وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.

عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة.

وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات.

استقطاب استثمارات تعاقدية نهايئة بقيمة 4،6 مليار دولار

وقال: آخر 16 شهر تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهايئة بقيمة 4،6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وأوضح أن هناك 20 شركة مهتمة للعمل في الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في الفترة المقبلة.