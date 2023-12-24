عاجل
لميس الحديدي تقدم حلقة من بيت لحم:"جئنا لنرى كيف يكسوها الحزن" (فيديو) خبير عسكري يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين (فيديو)
الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

10 نصائح مهمة للحفاظ على ثروتك الحيوانية من أمراض الشتاء

بوابة الوفد الإلكترونية

مع بداية فصل الشتاء تنتشر الكثير من الأمراض ما بين الثروة الحيوانية وعلى رأسها الالتهاب الرئوي ومرض الحمى القلاعية الفتاكة التي تصيب المواشي سواء كان المسبب بكتيريا أم فيروسات، لذلك يجب العناية وتقديم رعاية مشددة من مربي الماشية للحفاظ على ثروته الحيوانية من أمراض الشتاء.

txt

وزير الزراعة: إنتاج 4 ملايين جرعة لتحسين وتنمية الثروة الحيوانية

txt

تحصين  111 ألف رأسا من الثروة الحيوانية ببني سويف  لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

txt

تحصين 57 ألف رأس من الثروة الحيوانية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

txt

حفاظًا على الثروة الحيوانية.. نشاط كبير لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية

 

كذلك يجب على مربي الماشية مد ماشيته برافعات المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات وذلك من أجل رفع معدلات المناعة للقطيع وكذا إتباع الأمان الحيوي في المزارع والحظائر للوقاية من أمراض الشتاء وكذلك إتباع التحصينات الدورية للوقاية من الفيروسات المسببة للالتهابات الرئوية.

 

أبرز 10 نصائح  لمربى الماشية حفاظًا ثروته الحيوانية في فصل الشتاء:

 

  1. غلق النوافذ فى الساعات المتأخرة من الليل لمنع تعرضهم لبرد الشتاء.
  2. توفير الأعلاف بصورة مستمرة وبالأخص ليلا.
  3. رفع درجة حرارة مكان التربية خاصة فى الساعات المتأخرة ليلا.
  4. المتابعة الدورية مع طبيب بيطرى للإشراف على المزرعة.
  5. عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر والحظائر.
  6. منع تربية الأعمار المختلفة مع بعضها، والاكتفاء بعمر واحد فقط، وذلك تجنبا لتفشى انتقال أمراض الشتاء.
  7. زيادة عدد ساعات الإضاءة من 20 -22 ساعة يوميا وذلك لأخذ احتياجاتها الضوئية فى عنابر التسمين.
  8. الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها.
  9. المُحافظة على الأعلاف بوضعها بمخازن مُغلقة ومنع وصول المياه إليها من خلال تغطيتها ولفها بالبلاستيك.
  10. وضع طبقة من قش الأرز أو الرمل فهى تساعد على التدفئة.
الجريدة الورقية