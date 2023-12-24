10 نصائح مهمة للحفاظ على ثروتك الحيوانية من أمراض الشتاء

مع بداية فصل الشتاء تنتشر الكثير من الأمراض ما بين الثروة الحيوانية وعلى رأسها الالتهاب الرئوي ومرض الحمى القلاعية الفتاكة التي تصيب المواشي سواء كان المسبب بكتيريا أم فيروسات، لذلك يجب العناية وتقديم رعاية مشددة من مربي الماشية للحفاظ على ثروته الحيوانية من أمراض الشتاء.

كذلك يجب على مربي الماشية مد ماشيته برافعات المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات وذلك من أجل رفع معدلات المناعة للقطيع وكذا إتباع الأمان الحيوي في المزارع والحظائر للوقاية من أمراض الشتاء وكذلك إتباع التحصينات الدورية للوقاية من الفيروسات المسببة للالتهابات الرئوية.

أبرز 10 نصائح لمربى الماشية حفاظًا ثروته الحيوانية في فصل الشتاء: