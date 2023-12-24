10 نصائح مهمة للحفاظ على ثروتك الحيوانية من أمراض الشتاء
مع بداية فصل الشتاء تنتشر الكثير من الأمراض ما بين الثروة الحيوانية وعلى رأسها الالتهاب الرئوي ومرض الحمى القلاعية الفتاكة التي تصيب المواشي سواء كان المسبب بكتيريا أم فيروسات، لذلك يجب العناية وتقديم رعاية مشددة من مربي الماشية للحفاظ على ثروته الحيوانية من أمراض الشتاء.
كذلك يجب على مربي الماشية مد ماشيته برافعات المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات وذلك من أجل رفع معدلات المناعة للقطيع وكذا إتباع الأمان الحيوي في المزارع والحظائر للوقاية من أمراض الشتاء وكذلك إتباع التحصينات الدورية للوقاية من الفيروسات المسببة للالتهابات الرئوية.
أبرز 10 نصائح لمربى الماشية حفاظًا ثروته الحيوانية في فصل الشتاء:
- غلق النوافذ فى الساعات المتأخرة من الليل لمنع تعرضهم لبرد الشتاء.
- توفير الأعلاف بصورة مستمرة وبالأخص ليلا.
- رفع درجة حرارة مكان التربية خاصة فى الساعات المتأخرة ليلا.
- المتابعة الدورية مع طبيب بيطرى للإشراف على المزرعة.
- عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر والحظائر.
- منع تربية الأعمار المختلفة مع بعضها، والاكتفاء بعمر واحد فقط، وذلك تجنبا لتفشى انتقال أمراض الشتاء.
- زيادة عدد ساعات الإضاءة من 20 -22 ساعة يوميا وذلك لأخذ احتياجاتها الضوئية فى عنابر التسمين.
- الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها.
- المُحافظة على الأعلاف بوضعها بمخازن مُغلقة ومنع وصول المياه إليها من خلال تغطيتها ولفها بالبلاستيك.
- وضع طبقة من قش الأرز أو الرمل فهى تساعد على التدفئة.